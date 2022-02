'BBB 22': Maria aponta episódios de transfobia com Lina e pede respeito

Por Estadão - Estadão 4

Em seu Twitter , Maria se posicionou nesta quarta-feira, 24, contra os erros de pronome com Linn da Quebrada no Big Brother Brasil. Desde o início do programa vem acontecendo episódios em que brothers a chamam no masculino.

Lina é travesti e já pediu para que fosse chamada no feminino. Inclusive, a cantora tem o pronome “ela” tatuado na testa. Apesar dos erros constantes, ela se manteve calma durante todo o jogo.

Em um momento, o apresentador Tadeu Schmidt abriu espaço para que Lina explicasse a todos da casa como gostaria de ser chamada. Na ocasião, ela esclareceu que fez a tatuagem por causa da mãe dela.

“No começo da minha transição, ela ainda errava e me tratava no pronome masculino. Aí eu falei: ‘mãe, eu vou tatuar ‘ELA’ na minha testa para ver se a senhora não erra’.”

Dentro do programa, o episódio mais recente aconteceu na última festa, quando Lucas, ao se referir a Natália e Lina, falou “vocês dois”. Desta vez, a cantora não conseguiu esconder que estava chateada.

Maria disse que, quando estava dentro da casa, não percebeu todos esses erros. “Não sabia que a Lina sofria tantos episódios de transfobia. Descobri em uma conversa numa festa, quando ela desabafou.”

A ex-BBB ainda pontuou que a questão não é sobre Lucas, mas sobre Lina estar sobrecarregada. “Sério, pensem no dia a dia de pessoas trans?! É desgastante e esgota mesmo.”

