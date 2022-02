Diogo Nogueira e Paolla Oliveira vão desfilar juntos na Grande Rio

Por Estadão - Estadão 7

O cantor Diogo Nogueira disse ao jornal Extra que vai desfilar no carnaval da Sapucaí junto com Paola Oliveira. A atriz é rainha de bateria da Grande Rio e convidou o amado para estar junto com ela na avenida. “Tenho show nesse período nos camarotes. Mas ela pediu para eu desfilar com ela. E eu vou! Então é agenda bloqueada nesse dia”, brincou. “Vou estar ali do lado, com a garrafinha de água e a toalhinha.”

Os desfiles deste ano foram adiados e estão previstos para começar no dia 20 de abril. Mas os dois também estarão juntos em outros eventos de carnaval que acontecem antes. No próximo domingo, 27, Diogo e Paolla estarão no Clube do Samba, fundado pelo pai dele, o sambista João Nogueira, em 1979. O projeto está de volta à Varanda do Vivo Rio e, nele, o cantor faz shows semanais com a presença de convidados.

Nesta edição especial de carnaval, estarão os atores Marcelo Serrado e Édio Nunes, além do bloco Cordão da Bola Preta, do qual a atriz é rainha.

