Em conversa com Putin, Xi Jinping defende diálogo e soberania de todos os países

Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, conversaram por telefone nesta sexta-feira, 25, informou o ministério das Relações Exteriores chinês, em comunicado. Segundo a nota, o líder do país asiático disse que Moscou deve resolver a crise na Ucrânia por meio do diálogo, mas reforçou a defesa pelo respeito a “soberania e integridade territorial de todos os países”.

No telefonema, Xi afirmou que a “dramática mudança” na situação do leste ucraniano atraiu alto nível de atenção da comunidade internacional. Para ele, é importante abandonar a “mentalidade de Guerra Fria” e respeitar as demandas razoáveis de segurança de todos Estados, de forma “equilibrada, sustentável e efetiva”.

Ainda de acordo com o comunicado, Putin disse ao homólogo chinês que os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ignoraram as preocupações de segurança legitima da Rússia e repetidamente rejeitaram suas promessas à Rússia. O líder do Kremlin expressou disposição em manter negociações de alto nível com Kiev.

André Marinho

Estadao Conteudo

