Sabina Hidalgo, do Now United, anuncia gravidez do primeiro filho

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Sabina Hidalgo, representante mexicana do grupo Now United, está grávida do seu primeiro filho. A informação foi compartilhada por ela em sua conta do Instagram.

Continua depois da publicidade

A cantora publicou uma série de fotos ao lado do seu namorado, o jogador de futebol Tepa González, e do cachorro do casal.

Na mão dela, é possível ver o ultrassom do bebê. “Pedacinho nosso”, escreveu ela.

Advertisement

A criança ainda nem nasceu, mas já ganhou uma página no Instagram: @babyglezh. Nessa conta, que já tem mais de 116 mil seguidores, eles publicaram o ultrassom com mais detalhes e a legenda: “Olá, mundo!”

Continua depois da publicidade

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].