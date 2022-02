Bolsas da Ásia fecham em alta com recuperação de NY, apesar de Ucrânia

Por Estadão - Estadão 6

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 25, à medida que Wall Street se recuperou de forma surpreendente nos negócios da tarde de ontem, depois de inicialmente reagir em forte queda à invasão da Ucrânia por forças russas.

O índice japonês Nikkei subiu 1,95% em Tóquio hoje, a 26.476,50 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,06% em Seul, a 2.676,76 pontos, e o Taiex apresentou ganho de 0,33% em Taiwan, a 17.652,18 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,63%, a 3.451,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 1,21%, a 2.310,07 pontos.

Exceção, o Hang Seng caiu 0,59% em Hong Kong, a 22.767,18 pontos.

O predomínio do apetite por risco na Ásia veio após as robustas perdas de ontem, quando a Rússia lançou múltiplos ataques na Ucrânia, e a impressionante recuperação das bolsas de Nova York, que terminaram o pregão de quinta-feira no azul, com expressivas altas do Nasdaq e do S&P 500, depois de inicialmente caírem com força em reação às tensões da guerra.

Na Oceania, a bolsa australiana teve leve alta nesta sexta, após sofrer ontem sua maior queda em um único dia desde setembro de 2020, de quase 3%. O S&P/ASX 200 avançou 0,10% em Sydney, a 6.997,80 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

