FPF reconhece dois pênaltis não marcados para o Santos no clássico com São Paulo

Por Estadão

A Federação Paulista de Futebol reconheceu, nesta quarta-feira, que dois pênaltis deixaram de ser marcados pela arbitragem a favor do Santos no clássico de domingo passado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. A partida terminou com vitória são-paulina por 3 a 0.

Imagens e áudios foram analisados pela entidade que dirige o futebol paulista e ficou concluído que a árbitra Edina Alves não interpretou corretamente em dois momentos do jogo. O mais polêmico foi um carrinho por trás do lateral-esquerdo Reinaldo no atacante Ângelo ainda no primeiro tempo.

“O Santos FC sempre batalhará por seus direitos. É importante a Federação Paulista reconhecer os erros e trabalhe para que isso não aconteça novamente. Erros como esses não podem acontecer”, afirmou o presidente santista Andres Rueda.

A Federação Paulista afirmou que aplicará ações corretivas na equipe de arbitragem que trabalhou no clássico da Vila Belmiro.

