Brasileira é finalista para ser nova integrante do grupo de k-pop Blackswan

A catarinense Gabriela Dalcin chegou à final do concurso que vai selecionar a quinta integrante de um dos grupos mais famosos de k-pop da Coreia do Sul, o Blackswan. A jovem, de 19 anos, foi uma das escolhidas entre mais de quatro mil candidatas e disputa a vaga com uma garota indiana.

Para se apresentar na final, a brasileira está passando por um treinamento na Coreia do Sul desde o início de dezembro de 2021. Lá, ela tem aulas de dança, canto e também aprende o idioma coreano.

A mãe de Gabriela, Mauren Strassburger, conta que a música sempre esteve presente na vida da família e que a filha começou no teatro aos nove anos. Apesar da pouca idade, se destacou no vocal e interpretou personagens desafiadores em musicais inspirados na Broadway.

“O K-pop entrou na vida da Gabi por intermédio de uma amiga de escola que apresentou a ela, há mais ou menos 6 anos, um MV (music video) do grupo BTS. Num primeiro momento ela não queria ver. Após a insistência da amiga, ela viu e se apaixonou pelo estilo, pois tinha tudo o que sempre buscou: canto, dança e interpretação”, disse Mauren ao Estadão.

Natural de Florianópolis, a estudante integrava o do Queens Of Revolution, grupo de K-pop cover catarinense. Segundo Mauren, ela sempre recebeu todo o apoio da família, que esteve presente em apresentações e ensaios da filha mais velha.

Em entrevista à NSC TV, do Grupo RBS, Gabriela declarou: “eu me vejo no grupo, porém não quero criar tanta expectativa para não me decepcionar, porque eu acho que todo mundo que está quase lá vai sempre acabar se vendo na posição que está tentando alcançar. Tentando não criar muita expectativa, mas dando o melhor de mim”.

Nesta quarta-feira, 23, DR Music Entertainment, empresa responsável pela Blackswan, divulgou um vídeo em que as duas finalistas fazem um “teste” da língua coreana .

Em Florianópolis, a expectativa da família é grande. Para a mãe da finalista, a possibilidade de ver a filha se tornar uma estrela internacional reforça a ideia de que é possível alcançar sonhos e objetivos.

“A Gabi nasceu para os palcos. É o lugar onde ela se sente bem e onde está fazendo o que gosta. O importante para os pais é ver os filhos felizes e a felicidade da Gabi está diretamente ligada ao mundo do K-pop”, finaliza.

A data para saber quem será a nova integrante do grupo ainda não foi divulgada, mas Gabriela acredita que terá a resposta até o meio do ano. O Blackswan busca a quinta integrante, mas já conta com uma brasileira, a curitibana Larissa Ayumi, mais conhecida como Leia. Além dela, as coreanas Yougheun e Judy e a senegalesa Fatou completam a banda.

Sofia Hermoso, especial para o Estadão

