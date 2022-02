GPA reporta lucro líquido aos controladores de R$ 777 milhões no 4º trimestre

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O GPA reportou lucro líquido aos controladores de R$ 777 milhões no quarto trimestre de 2021. Se considerado o reportado no mesmo trimestre de 2020, descontando os créditos tributários, houve alta de 107,7%. O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 1,186 bilhões, queda de 9,8%, também comparando com resultado de um ano antes, sem os créditos tributários.

Continua depois da publicidade

A margem EBITDA Ajustada Consolidada foi de 8% no trimestre, queda de 1,4 ponto porcentual. Segundo a companhia, a redução de margem em relação a 2020 foi concentrada no lucro bruto, em razão do processo de desmobilização das lojas de hipermercado e drogarias devido ao encerramento dessas operações. Além disso, pesou a redução de compras da população.

“No perímetro do Novo GPA Brasil (operação sem hipermercados Extra e drogarias), a margem EBITDA Ajustada foi de 8,4% no 4T21, melhora de 0,2 ponto porcentual. No ano de 2021 a melhora da margem EBITDA ajustada foi de 0,8 p.p., atingindo 8,8%”, diz a empresa.

Advertisement

O Lucro Bruto do GPA Brasil totalizou R$ 1,7 bilhão no trimestre e margem de 23,3%, com queda de 3,8 p.p. na comparação com o quarto trimestre de 2020.

Continua depois da publicidade

As Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas totalizaram R$ 1,3 bilhão, queda de 5,8% pela redução de marketing, maior produtividade das lojas de hipermercado e redução na despesa de pessoal.

Talita Nascimento

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].