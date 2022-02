Chelsea vence Lille e mantém 100% de aproveitamento em casa na Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 4

O atual campeão Chelsea fez o dever de casa, mais uma vez, diante do Lille nesta terça-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Havertz e Pulisic marcaram os gols da vitória por 2 a 0 no estádio Stamford Bridge e garantiram a quarta vitória do Chelsea em quatro jogos em casa na atual temporada da competição.

A decisão de volta entre Lille e Chelsea está marcada para a quarta-feira, dia 16 de março, no estádio Pierre-Mauroy, em Lille. Vale lembrar que o critério de gol qualificado foi removido das competições da UEFA a partir desta temporada. Em caso de vitória do Lille por dois gols de diferença, a partida irá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

O Chelsea começou o confronto com volume no campo de ataque, assim como já era de se esperar. Pressionando, Havertz desviou cruzamento de Azpilicueta na primeira grande chance da partida, que passou muito perto do gol, logo nos primeiros minutos. Na oportunidade seguinte, o mesmo Havertz obrigou o goleiro brasileiro Léo Jardim a trabalhar e espalmar para escanteio. Persistente, o meia alemão achou espaço na área para cabecear para abrir o placar na cobrança de escanteio feita por Ziyech.

O Lille não ficou acuado com o gol, se lançou ao ataque e tentou agredir a equipe adversária. Com o passar do tempo, o time francês conseguiu até finalizar mais vezes que o Chelsea, que apresentou uma defesa sólida e conseguiu levar a vantagem de 1 a 0 para o vestiário.

O duelo no segundo tempo continuou aberto, com os dois times propondo o jogo. O Chelsea era quem construía as melhores jogadas de ataque, mostrando seu repertório. O segundo gol inglês saiu em um contra-ataque, com ótima participação de Kanté. O volante francês puxou a jogada e serviu o estadunidense Pulisic, que tirou do goleiro para ampliar.

Em desvantagem, o Lille colocou em campo Yilmaz, artilheiro do último Campeonato Francês, para tentar uma reação. A equipe demonstrou ter sentido o segundo gol e passou a ter mais dificuldade para assustar a zaga do Chelsea. Com isso, o placar de 2 a 0 permaneceu até o fim do confronto.

Após a conquista recente do Mundial de Clubes da FIFA, o Chelsea voltará a ter uma final pela frente já no próximo domingo. O time de Thomas Tuchel enfrentará o Liverpool na grande decisão da Copa da Liga Inglesa, com início às 13h30. Já o Lille terá o Lyon, fora de casa, e o Clermont, em casa, pela frente no Campeonato Francês.

