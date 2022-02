Guedes diz que governo estuda liberar recursos do FGTS para pagamento de dívidas

Por Estadão - Estadão 7

Em evento do BTG Pactual, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 22, que o governo federal pode liberar, este ano, recursos do FGTS para que as pessoas paguem dívidas. “Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados. São pessoas que têm recursos lá e que estão passando por dificuldades. Às vezes, o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no FGTS. Por que não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado”, afirmou o ministro no evento, sem dar mais detalhes.

Em 2020, no auge da pandemia, o governo adotou uma medida semelhante e, com a edição de uma medida provisória, liberou o pagamento do saque emergencial do FGTS para estimular a economia.

Lorenna Rodrigues e Guilherme Pimenta

Estadao Conteudo

