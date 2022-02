Secretário-geral da ONU diz que decisão russa é violação da soberania da Ucrânia

Por Estadão - Estadão 6

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, está “muito preocupado” com a decisão da Rússia relacionada ao status de certas áreas das regiões de Donetsk e Luhansk na Ucrânia. Em comunicado emitido por sua porta-voz, Stéphane Dujarric, o dirigente pede a solução pacífica do conflito no leste da Ucrânia, de acordo com os Acordos de Minsk, conforme endossado pelo Conselho de Segurança da ONU em resolução de 2015.

“O secretário-geral considera a decisão da Federação Russa uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia e incompatível com os princípios da Carta das Nações Unidas”, diz o comunicado. A ONU continua a “apoiar plenamente a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia, dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”, afirma o documento.

Guterres insta todos os atores relevantes a concentrarem seus esforços na “garantia de uma cessação imediata das hostilidades, proteção de civis e infraestrutura civil, evitando quaisquer ações e declarações que possam agravar ainda mais a situação perigosa dentro e ao redor da Ucrânia e priorizando a diplomacia para abordar todas as questões pacificamente”.

