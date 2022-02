Macron pede reunião de Conselho de Segurança da ONU e sanções contra a Rússia

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e a adoção de sanções europeias direcionadas à Rússia. Em comunicado emitido pelo Palácio do Eliseu, o francês condena a decisão tomada pelo presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, de reconhecer as regiões separatistas do leste da Ucrânia.

Continua depois da publicidade

“Claramente uma violação unilateral dos compromissos internacionais da Rússia e um ataque à soberania da Ucrânia”, descreve o comunicado.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].