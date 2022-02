Napoli empata com Cagliari no fim, mas perde chance de virar líder na Itália

Por Estadão - Estadão 5

O Napoli tropeçou na 26ª rodada do Campeonato Italiano, nesta segunda-feira, e perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, ao empatar, por 1 a 1, com o Cagliari, na Sardegna Arena. O time da casa foi superior durante a maior parte do jogo, mas Victor Osimhen saiu do banco para empatar a partida já nos minutos finais.

O empate deixa o Napoli na terceira colocação, com 54 pontos, empatado com a Inter e a dois pontos do líder Milan. A Internazionale tem um jogo a menos. O time de Spalletti chega a sete jogos sem derrotas no Campeonato Italiano, com quatro vitórias e três empates. Já o Cagliari briga na outra ponta da tabela, correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento. O time soma 22 pontos e ocupa a 17ª colocação. A pontuação é a mesma do Venezia, que está no Z3 e tem um jogo a menos.

Mesmo na parte de baixo da tabela, o Cagliari surpreendeu e conseguiu dominar o Napoli durante o confronto. Após abrir o placar, a equipe da casa teve ótimas oportunidades para abrir vantagem, mas não aproveitou. Em contra-ataque, o time do Napoli conseguiu igualar o duelo.

O Cagliari foi melhor no primeiro tempo do jogo. Jogando diante de sua torcida, o time teve mais domínio e grandes chances de marcar, com destaque para uma chance perdida pelo ítalo-brasileiro João Pedro. O camisa 10 aproveitou erro do zagueiro Koulibaly e chutou de dentro da área, mas a bola passou perto da trave e foi para fora. O Napoli até conseguiu criar algumas oportunidades com chegadas dos seus laterais, mas não fez bom jogo nos 45 minutos iniciais.

O clube da região da Sardenha também começou bem a segunda metade do jogo. Aos 8 minutos, Deiola teve uma ótima oportunidade de finalizar chegando de trás. O jogador pegou de primeira, mas mandou para fora. O gol saiu aos 13 minutos. Gastón Pereiro recebeu no lado direito da entrada da área, teve espaço suficiente para ajeitar a bola e finalizar na direção de Ospina. O goleiro colombiano foi enganado pelo quique da bola e falhou na jogada.

No lance seguinte, o Cagliari teve uma chance ainda mais clara que no lance do gol. Após erro de Mertens, Baselli recebeu um cruzamento com o gol praticamente todo aberto, mas conseguiu cabecear em cima do goleiro Ospina, que fez a defesa. No fim, o Napoli tentou pressionar pelo empate, mas o Cagliari seguiu tendo boas chances. Kazvan Marin quase marcou um golaço aos 40 minutos. No lance seguinte, o oportunista Victor Oshimhen, que saiu do banco, recebeu cruzamento primoroso de Mario Rui e cabeceou firme para empatar o confronto.

O foco do Napoli passa a ser a Liga Europa, pela qual o time italiano enfrenta o Barcelona na próxima quinta-feira, no estádio Diego Armando Maradona. Os times empataram por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final. Pelo Campeonato Italiano, no próximo domingo, o clube de Nápoles visitará a Lazio. No mesmo dia, o Cagliari também fará jogo fora de casa em Turim, contra o Torino.

