Presidente da Ucrânia diz que conversou com Biden e que falará com Johnson

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, conversou nesta segunda-feira com o homólogo norte-americano, Joe Biden, sobre os recentes acontecimentos envolvendo as tensões do país junto à Rússia. Em seu Twitter, o ucraniano anunciou ainda que irá conversar com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, sobre o tema. Além disso, uma reunião do Conselho Nacional de Segurança e Defesa do país foi iniciada, de acordo com o presidente.

Mais cedo, Zelensky, conversou com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o homólogo francês, Emmanuel Macron sobre os recentes desdobramentos.

O ucraniano disse que teve os contatos “urgentes” após as “declarações feitas na reunião do Conselho de Segurança da Federação Russa”.

Mais tarde, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que tomou a decisão de reconhecer as regiões de Donetsk e Luhansk como independentes da Ucrânia. Histórica, a ação de Moscou faz parte da escalada das tensões entre os dois países por conta da tentativa ucraniana de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Matheus Andrade e Francine De Lorenzo

Estadao Conteudo

