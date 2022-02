Ucrânia pediu por reunião emergencial com Conselho de Segurança da ONU

Por Estadão - Estadão 8

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, informou, no Twitter, que o país pediu por uma “consulta” do Artigo 6 do Memorando de Budapeste a membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), em meio à ameaça de guerra por conta da crise com a Rússia.

O artigo estipula que os países signatários do memorando se reúnam para consulta diante de uma situação que desperte a preocupação com os compromissos do acordo.

O objetivo da reunião será discutir ações urgentes com o foco na desescalada militar, assim como os passos práticos para garantir a segurança da Ucrânia, escreveu Kuleba.

Gabriel Caldeira e Ilana Cardial

Estadao Conteudo

