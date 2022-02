Luísa Sonza faz performance inspirada em Madonna em resposta a haters

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A cantora Luísa Sonza utilizou um momento do show dela neste sábado, 19, para dar uma resposta aos haters. Ao som de Erotica, de Madonna, Luísa fez uma performance provocando àqueles que criticaram a sua última apresentação, na qual a artista tirou a roupa para cantar um trecho de Café da Manhã, parceria com Ludmilla.

Continua depois da publicidade

O show aconteceu no Festival The New World, no Estádio do Canindé, em São Paulo. A festa tinha o nome de +18 e a artista também interpretou alguns dos hits dela, como Anaconda e Café da Manhã.

Luísa Sonza chegou a postar a performance nas redes sociais. “Pobre é o homem cujo prazer depende da permissão do outro”, escreveu na legenda, em referência à canção Justify My Love, de Madonna.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].