Com campeões da Copa São Paulo, Palmeiras treina de olho na decisão da Recopa

O Palmeiras iniciou neste domingo a preparação para a partida de ida da final da Recopa Sul-Americana, marcada para quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, diante do Athletico-PR. As novidades ficaram por conta das presenças de Pedro Bicalho e Lucas Freitas, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Como estourou a idade do Sub-20, a dupla foi promovida ao elenco profissional e se junta aos também campeões Vanderlan e Giovani, enquanto negocia a renovação com a equipe alviverde. Eles treinaram normalmente sob os olhares do técnico Abel Ferreira.

Já o volante Zé Rafael, desfalque nos últimos dois jogos da equipe no Campeonato Paulista por causa de um edema na coxa esquerda, fez um trabalho especializado com o Núcleo de Saúde e Performance na parte interna e subiu a campo para finalizar o treinamento.

Na ausência de Zé Rafael, Atuesta ganhou vaga entre os titulares e falou sobre a expectativa de conquistar o seu primeiro título com a camisa do Palmeiras. O jogador esteve com o clube no Mundial e chegou a participar de alguns minutos da partida diante do Chelsea.

“Quando cheguei aqui, disse que queria superar o que já tinham feito no ano passado. A ideia é ganhar esse torneio que não foi conquistado no ano passado e estamos nos preparando para isso. Estamos em uma equipe enorme, gigante, que nunca se conforma e a filosofia de cada um aqui é sempre por mais”, disse o camisa 20.

O Palmeiras volta aos treinos nesta segunda-feira, já com os atletas que foram titulares na vitória por 1 a 0 contra o Santo André. A expectativa é que Abel Ferreira comece a montar o time que irá enfrentar o Athletico-PR.

