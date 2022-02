Cachorro de Bruno Gagliasso se joga em rio para seguir canoa

Por Estadão - Estadão 1

Até onde vai a fidelidade canina? Para Baiano, cachorro de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, o afeto pelos tutores não tem limite.

Neste sábado, 19, o ator curtia um momento de descanso com o filho mais novo do casal, Zyan. Pai e o pequeno estiveram em meio à natureza para desfrutar um momento na canoa.

Ao sair com o filho e começar a remar, Bruno Gagliasso foi surpreendido com a atitude de Baiano, que pulou na água para alcançar a pequena embarcação. O cachorro demonstrou fôlego e determinação.

O ator publicou uma série de fotos no Instagram com o flagrante feito no Rancho Montanha, da família, que fica em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

