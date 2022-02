Guarani faz 3 a 0 no dérbi campineiro e afunda a rival Ponte Preta

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Dérbi 202 é alviverde. Neste sábado à noite, com autoridade durante toda a partida, o Guarani bateu a Ponte Preta por 3 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A vitória bugrina diante da torcida, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, dá tranquilidade a equipe e afunda de vez o rival campineiro.

Continua depois da publicidade

A derrota – a terceira seguida no Estadual – deverá resultar na saída do técnico Gilson Kleina. A Ponte segue com sete pontos, próxima da zona do rebaixamento. Com o triunfo, o Guarani sobe para os dez pontos, número que, além de afastar o time da zona de queda, o coloca na briga pela classificação às quartas-de-final do Estadual. O time ocupa a segunda posição do Grupo A.

A próxima rodada do Paulistão será disputada no próximo fim de semana. O Guarani jogará novamente no sábado, às 20h30, em casa, desta vez contra o Santo André. A Ponte joga às 18h30, contra o Mirassol, fora de casa. O time alvinegro, contudo, estreia na Copa do Brasil já nesta terça-feira. Enfrentará o Cascavel, no Paraná, às 21h30.

Advertisement

O gol logo aos cinco minutos – Lucão do Break aproveitou escorregão ponte-pretano na saída de jogo e bateu da intermediária, no canto – fez o Guarani deixar a posse de bola com a rival na maior parte do primeiro tempo. Mas, armada para se defender, com três volantes, a Ponte Preta apenas tocava a bola de lado, sem qualquer objetividade.

Continua depois da publicidade

Com a apatia adversária, o Guarani controlou a temperatura da partida. E, sempre que forçou o ataque, sobretudo pelo seu lado direito, levou vantagem sobre a Ponte. O segundo gol saiu em pênalti convertido por Giovanni Augusto, após Andre Luiz cortar com o braço chute de Matheus Pereira.

Sem força ofensiva, a Ponte só foi ter uma chance quando os defensores bugrinos trombaram e Fessin escapou em velocidade, batendo com perigo, para fora.

O panorama da partida pouco foi alterado na segunda etapa, mesmo com a entrada do atacante Ribamar no lugar do volante André Luiz na Ponte Preta na volta do intervalo.

Continua depois da publicidade

Com seguidas paradas em lances de falta ou de saída de bola, o ritmo do duelo favoreceu os donos da casa. Assim como na etapa inicial, quando apertou, o Guarani balançou as redes. E foi novamente em uma cobrança de pênalti, desta vez convertida por Diogo Mateus

FICHA TÉCNICA

GUARANI 3 X 0 PONTE PRETA

GUARANI – Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira; Bruno Silva, Índio (Vitinho), Rodrigo Andrade (Yago) e Giovanni Augusto (Eduardo Person); Júlio César (Ronald) e Lucão do Break (Maxwell). Técnico: Daniel Paulista.

PONTE PRETA- Ygor Vinhas; Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos e Jean Carlos (Norberto); André Luiz (Ribamar), Léo Naldi, Matheus Jesus (Matheus Anjos) e Fessin; Pedro Júnior (Pedrinho) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Lucão do Break, aos cinco, Giovanni Augusto, aos 28 minutos do primeiro tempo. Diogo Mateus, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo

CARTÕES AMARELOS – André Luiz, Gilson Kleina, Lucca e Pedrinho (Ponte Preta); Eduardo Person e Matheus Pereira (Guarani)

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].