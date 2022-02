Na estreia de Roger Machado, Grêmio goleia e volta à liderança do Gaúcho

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A estreia do técnico Roger Machado no comando do Grêmio teve um saldo altamente positivo. O time reagiu bem à presença do substituto de Vagner Mancini e mostrou muita disposição na goleada por 4 a 0 em cima do São Luiz, neste sábado à tarde, na arena gremista pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

Continua depois da publicidade

A vitória reabilitou o Grêmio da inesperada derrota, por 3 a 1, para o União Frederiquense, no meio de semana, e o recolocou na liderança com 17 pontos. Mas pode perder a ponta, pelo saldo de gols, caso o Ypiranga vença o Brasil, em Pelotas, neste domingo. O time de Erechim está com 14 pontos. O São Luiz segue com 12 pontos, em quarto lugar, dentro da zona classificatória dos semifinalistas. No momento os dois têm o mesmo saldo de gols: 7.

Os dois gols do primeiro tempo foram bonitos, com Diego Souza e Rildo. Na etapa final, os gols de Nicolas e Janderson, de pênalti, saíram após saída de bola em velocidade. Mais de dez mil torcedores foram à arena e aplaudiram muito os jogadores e o técnico ao final do jogo.

Advertisement

Mas já no outro final de semana, acontece o tradicional Gre-Nal pela nona rodada, marcado para o próximo sábado, no Beira-Rio. O São Luiz vai receber, em Ijuí, o São José.

Continua depois da publicidade

O Grêmio foi intenso no começo de jogo. O goleiro Renan Rocha defendeu desvio à queima roupa de Janderson, aos oito minutos, mas não pôde fazer nada um minuto depois. Após roubada de bola no meio campo, Janderson ligou Diego Souza em diagonal e o atacante, já dentro da grande área, deu um belo toque por cobertura. Um golaço aos nove minutos.

Apesar do forte calor, que obrigou a parada técnica, os gremistas pareciam querer mostrar trabalho ao novo chefe. Corriam muito e se aplicavam aos gritos do técnico que, às vezes, usava o seu tradicional assobia para chamar a atenção.

O segundo gol também foi bem bonito e saiu aos 35 minutos. Rildo recebeu dentro da área, pelo lado esquerdo, passou entre dois marcadores e bateu cruzado, acertando o canto esquerdo do goleiro.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, o Grêmio manteve a mesma intensidade. Já tinha criado duas boas chances quando Nicolas ampliou o placar aos 17 minutos. Mas a jogada começou no campo defensivo e num contra-ataque em alta velocidade. Gabriel Silva desceu em velocidade pelo lado esquerdo e virou para a direita. Nicolas, dentro da área, ajeitou e bateu cruzado.

Este gol foi o mais comemorado por Roger Machado, que cerrou os punhos e gritou bastante, em sua segunda vez no comando do Grêmio. Ele volta após cinco anos no clube onde foi revelado como lateral-esquerdo. É compreensível a vibração.

O quarto gol foi anotado de pênalti, aos 32 minutos, por Janderson, que sofreu a falta após outro contra-ataque. O curioso é que o zagueiro Willian Goiano foi expulso e já dentro dos vestiários foi chamado para voltar a campo. Como ele fez a falta dentro da área e o Grêmio tinha a penalidade máxima a cobrar, então a regra manda a aplicação apenas do cartão amarelo. O árbitro Anderson da Silveira Farias, alertado pelo quarto árbitro, cumpriu a regra.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].