Milan só empata com a lanterna Salernitana pelo Campeonato Italiano

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Milan só empatou, neste sábado, em Salerno, diante da lanterna Salernitana pelo Campeonato Italiano. O resultado deixa o time milanês com 56 pontos, dois à frente da Internazionale e três do Napoli, que ainda jogam nesta rodada.

Continua depois da publicidade

A Salernitana não se intimidou diante do Milan, nem mesmo quando Messias abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Os anfitriões mantiveram a coragem de atacar, mesmo sofrendo com os contra-ataques do adversário.

A valentia da Salernitava foi recompensada, aos 28 minutos, com o bonito gol de virada de Bonazzoli, após péssima saída de gol do goleiro Sepé. O jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando o ataque.

Advertisement

O segundo tempo ficou com o mesmo panorama. E a Salernitana foi mais objetivo, ao marcar o segundo com Djuric, de cabeça, aos 27 minutos. Mas o Milan não desistiu e conseguiu o empate com Rebic, com uma finalização de fora da área.

Continua depois da publicidade

Daí até o final, as equipes tentaram muito o terceiro gol que garantiria a vitória, mas não tiveram sucesso. O empate foi o mais justo.

Outros jogos do Italiano neste sábado: Roma (7º lugar, 41 pontos) 2 x 2 Verona (9º, 37) e Sampdoria (15º, 26) 2 x 0 Empoli (11º, 31).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].