Com vitória heroica, Tottenham encerra invencibilidade do Manchester City em 2022

O Tottenham surpreendeu e voltou a vencer o líder Manchester City neste sábado pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Os times protagonizaram um jogo alucinante no Etihard Stadium, que acabou com o placar de 3 a 2 a favor do time de Londres, que já havia vencido os rivais no primeiro turno. A equipe de Antonio Conte vinha de três derrotas consecutivas e se recupera com uma vitória heroica fora de casa diante do líder do campeonato.

O Manchester City perde pela primeira vez no ano de 2022 e a derrota pode deixar a disputa por título aberta no Campeonato Inglês. Os comandados de Pep Guardiola somam 63 pontos na tabela. Com a vitória do Liverpool na rodada, a vantagem do City na liderança passa a ser de seis pontos, sendo que o Liverpool tem um jogo a menos. Os dois times ainda farão confronto direto em abril.

Na briga por Liga dos Campeões na próxima temporada, o Tottenham é o sétimo colocado e chega a 39 pontos. O time londrino volta a castigar o Manchester City nesta edição do Campeonato Inglês. Na primeira rodada, os times se enfrentaram e o Tottenham venceu por 1 a 0. O time é responsável por duas das três derrotas do Manchester nesta edição do campeonato, a outra foi contra o Crystal Palace. A derrota deste sábado também põe fim na sequência de 13 jogos sem perder do time de Pep Guardiola nesta temporada.

O duelo tático no primeiro tempo entre Pep Guardiola e Antonio Conte teve domínio do treinador espanhol do Manchester City. O time da casa ficou mais com a bola e se manteve no ataque durante maior parte dos 45 minutos iniciais. Apesar disso, foi o time de Londres quem abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo. A jogada começou com um passe genial Kane no meio campo, tocando de primeira para Son. O sul-coreano serviu Kulusevski, que marcou seu primeiro gol pelo novo time.

Dominante, o Manchester City conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos. Sterling fez o cruzamento para as mãos de Hugo Lloris e o goleiro francês tentou encaixar, mas soltou a bola nos pés de Gundogan, que empatou o jogo.

A dupla Harry Kane e Heung-Min Son voltou a infernizar o Manchester City no segundo tempo, que seguiu com bastante emoção. No primeiro grande lance dos visitantes no 2º tempo, em mais uma jogada de Harry Kane, o Tottenham levou perigo com Son, que finalizou de fora da área para defesa de Ederson no lance.

Kane e Son seguiram trabalhando bem e conseguiram levar o Tottenham à vantagem de 2 a 1. Kane lançou para Son, que ficou com a bola na parte esquerda do campo. O jogador da Coreia do Sul cruzou na área e o atacante Inglês finalizou de primeira para o fundo do gol.

O Spurs seguiu agressivo e a dupla de ataque quase marcou o terceiro logo na sequência. Son deu um grande passe para Harry Kane. O camisa 10 dominou na cara do gol e finalizou na frente do goleiro Ederson, que esticou o pé e fez uma defesa espetacular. Na resposta do City, Gundogan chutou de fora da área e foi a vez de Lloris fazer uma grande defesa.

Harry Kane voltou a marcar aos 27 minutos, mas o terceiro gol do Tottenham foi anulado por impedimento do atacante. Após o gol anulado, o City voltou para a partida em busca do empate nos minutos finais, que saiu após pênalti marcado por toque na mão de Romero na área do Tottenham. O argelino Riyad Mahrez cobrou bem, no alto, e empatou a partida.

Quando o Tottenham parecia abatido após sofrer o empate, Harry Kane não se entregou e voltou a marcar para colocar o Tottenham em vantagem pela terceira vez na partida. Kulusevski recebeu a bola pela direita e cruzou na cabeça de Harry Kane, que tirou de Ederson e garantiu a vitória do time visitante.

O Manchester City vai tentar se aproveitar da má fase do Everton para voltar a vencer na próxima rodada, em jogo que acontece no próximo sábado em Liverpool. Os comandados de Antonio Conte darão continuidade a uma sequência fora de casa nas próximas rodadas. O time enfrenta o Burnley na próxima quarta-feira e o Leeds United no próximo sábado.

