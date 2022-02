Saúde de SP recomenda fechar escola com 2 casos

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Estadual da Saúde divulgou na sexta-feira, 18, uma nota sobre a definição de surtos de covid-19 em escolas que contraria o que vinha dizendo a Educação do próprio Estado de São Paulo. Recomenda que a instituição seja fechada após dois casos da doença que tenham frequentado, por exemplo, o mesmo refeitório.

Continua depois da publicidade

O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, disse ao Estadão que foi surpreendido pela recomendação e não participou da discussão no governo.

“Infelizmente gostaria de ter participado desse debate porque todas as pesquisas mostram que escola é um lugar seguro e não há o mesmo tipo de restrição a outros lugares.” A regra vale para escolas particulares, estaduais e municipais.

O presidente do departamento de infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Aurélio Sáfadi, também criticou a decisão. “Se for utilizar esse critério, em 15 dias todas as escolas estão fechadas”, afirmou. Segundo ele, as medidas “não são apropriadas para o momento epidemiológico” no Estado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Saúde do governo João Doria informou em nota que “mantém discussão sobre o tema com técnicos da Secretaria de Educação para o detalhamento para os ambientes escolares”. Depois que a reportagem foi publicada online, a secretaria afirmou que “2 casos não fecham a escola, podem chegar a fechar um ambiente, como uma sala, por exemplo”. Detalhou ainda, dizendo que “o contato precisa estar próximo, em uma mesa por exemplo” do refeitório e que cada situação será avaliada pela Vigilância Sanitária.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Renata Cafardo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].