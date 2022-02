Bruno Soares avança às semifinais do Rio Open e desafia os atuais campeões

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O Brasil está a um jogo de contar com um representante nas finais do Rio Open. Ao lado de Jamie Murray, Bruno Soares somou outra vitória no torneio, agora diante do francês Benoit Paire e o espanhol Albert Ramos-Vinolas, nesta sexta-feira, por 6/3 6/4, avançando às semifinais. Na disputa por vaga na decisão, nada menos que os atuais campeões, o argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers.

Continua depois da publicidade

“Estamos jogando bem, é a edição de Rio Open que estou me sentindo melhor. Sobre a semifinal, será pedreira, joguei contra eles umas cinco vezes após a parada pela pandemia e sempre foi bem equilibrado, grandes jogos”, afirmou o brasileiro.

Para garantir vaga na decisão, ganharam em sets diretos com mais uma apresentação segura no Jockey Club do Rio. A dupla do brasileiro começou muito bem o jogo, de cara abrindo 3 a 0 e depois, em nova quebra, chegando a 5 a 1 e o serviço. Perdeu o saque com chance de fechar, mas fez 6 a 3 na segunda oportunidade.

Advertisement

O segundo set foi igual até 2 a 2, quando novamente Bruno Soares e Murray conseguiram quebra sobre Paire e Vinolas. Abriu 4 a 2 e depois foi só aproveitar os saques para fechar a parcial e a partida com 6/4.

Continua depois da publicidade

Os próximos rivais têm seis títulos juntos na carreira e foram vice-campeões em Wimbledon, no ano passado, e do US Open 2019. Zeballos e Granollers chegam mais descansados na semifinal pois não precisaram jogar as quartas nesta sexta-feira. O espanhol Pablo Carreño Busta, parceiro do prodígio compatriota Carlos Alcaraz, sentiu uma lesão no abdômen e acabou desistindo de entrar em quadra.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].