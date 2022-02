Correção: Ibovespa sobe, mas com dificuldade de ir a 114 mil pontos

Por Estadão - Estadão 2

A nota publicada anteriormente continha uma incorreção no último parágrafo. O horário da parcial do Ibovespa é de 11h23, e não 10h23, como havia sido informado. Segue a versão correta do texto:

Os ativos domésticos têm oscilação moderada na manhã desta sexta-feira, na esteira do mercado externo. O Ibovespa sobe, mas tem dificuldade em retomar os 114 mil pontos, o real se valorização de forma leve e os juros futuros caem. Já no pré-mercado norte-americano de ações, os índices passaram a ceder pouco antes do fechamento deste texto. Operadores dizem que o movimento foi deflagrado por relatos de que grupos separatistas de Donbass, no Leste da Ucrânia, decidiram evacuar os residentes da região para a Rússia, principalmente mulheres e crianças.

No geral, o comportamento dos mercados é morno também lá fora, enquanto o investidor acompanha o noticiário envolvendo a tensão entre Rússia e Ucrânia, à espera de algo concreto que indique o fim do impasse, dado que a agenda de indicadores está praticamente esvaziada lá fora. No Brasil, está também vazia, bem como o noticiário é fraco.

Em dia de vencimento de opções sobre ações na B3, as principais envolvidas têm sinais divergentes: enquanto o petróleo cai na faixa de 1,7% caminhando para encerrar a semana com perdas, e penaliza Petrobras (cai quase 0,70%), Vale sobe (11,9%). Os papeis da mineradora reagem à alta do minério de ferro chinês no mercado à vista.

Após viagem ao exterior, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é esperado em Petrópolis, na região Serrana do Rio, cidade atingida por forte temporal na terça-feira passada. Há pouco, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que um caminhão-agência do banco chegou ontem ao município, e que em breve será possível o saque do FGTS pelas vítimas da tragédia.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse há pouco que foi liberada a primeira parte de recursos para moradores de Petrópolis, totalizando R$ 2 milhões. Segundo ele, haverá uma medida provisória de quase R$ 500 mi para a cidade de Petrópolis e outros Estados com problemas climáticos.

Em meio a um quadro de pressão inflacionária no Brasil, eis que surge mais um aumento. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou reajustes de tarifas de pedágio cobradas na BR-116/SP/PR, na BR-116/PR/SC e na BR-364/365/GO/MG, conforme atos publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.

A confiança do empresário industrial avançou em 17 dos 29 setores pesquisados. Isso é o que mostra o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) por setor, divulgado nesta sexta-feira, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Líderes financeiros do Grupo dos Vinte (G20) pediram hoje por uma postura cautelosa e bem coordenada para navegar as recuperações após a crise do coronavírus.

Às 11h23, o Ibovespa subia 0,27%, aos 113.839,33 pontos.

Maria Regina Silva e Sergio Caldas

