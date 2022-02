BC: Resultado do BC em 2021 foi positivo em R$ 85,9 bilhões

Por Estadão - Estadão 3

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, nesta quinta-feira, 17, o resultado do Banco Central em 2021. De acordo com o BC, o resultado nesse período foi positivo em R$ 85,9 bilhões.

Segundo a nota, o resultado positivo com reservas e derivativos cambiais, no valor de R$14,2 bilhões, foi destinado à constituição de reserva de resultados no Patrimônio Líquido do BC e o resultado com as demais operações, no valor de R$ 71,7 bilhões, será transferido ao Tesouro Nacional até 7 de março de 2022.

Lorenna Rodrigues e Guilherme Pimenta

Estadao Conteudo

