Ponte Preta perde para o Botafogo e aumenta pressão nas vésperas do dérbi

A Ponte Preta teve mais uma noite para ser esquecida nesta quarta-feira, ao ser derrotada pelo Botafogo, por 1 a 0, em pleno Moisés Lucarelli, pela sétima rodada do Paulistão. O único gol da partida foi marcado por Bruno Michel, que defendeu o clube de Campinas em 2021.

As duas derrotas seguidas em casa aumentam a pressão em cima de Gilson Kleina e também deixam a Ponte Preta ameaçada de rebaixamento, com apenas sete pontos e na terceira colocação do Grupo D. Já o Botafogo chegou aos 11 pontos e aparece no terceiro lugar do Grupo B.

Os primeiros minutos deram impressão de que a Ponte teria uma postura diferente da apresentada contra o São Paulo e Kevin quase abriu o placar, mas depois o que se viu foi um Botafogo bem postado e oferecendo mais perigo ao goleiro Ygor Vinhas, faltando apenas acertar a direção do gol.

Isso aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo. Jean Victor cruzou e Bruno Michel ganhou a dividida de Jean Carlos para bater na saída de Ygor Vinhas. Depois disso, o Botafogo recuou e a Ponte Preta passou a abusar dos cruzamentos. Em um deles, Matheus Anjos exigiu grande defesa de Deivity.

De forma desorganizada, a Ponte esboçou uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu sequer o empate. Vaias dos torcedores principalmente ao técnico Gilson Kleina, que balança no cargo nas vésperas do dérbi.

A Ponte Preta tem o tradicional dérbi campineiro no sábado, contra o Guarani, às 20h30, no Brinco de Ouro da Princesa. No mesmo dia, o Botafogo recebe o Corinthians, às 18h30, no Santa Cruz. Os jogos são válidos pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 BOTAFOGO

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Thiago Lopes, Fabrício (Matheus Anjos) e Léo Santos; Kevin, Léo Naldi, Wesley (Matheus Jesus), Fessin (Pedrinho) e Jean Carlos; Pedro Júnior (Ribamar) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

BOTAFOGO – Deivity; Marlon, Joseph, Joaquim Henrique e Jean Victor; Tárik, Emerson e Fillipe Soutto; Tiago Reis (Luketa), Bruno Michel (Rafael Tavares) e Dudu Hatamoto (Hélio Paraíba). Técnico: Leandro Zago.

GOLS – Bruno Michel, aos 16 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira

CARTÕES AMARELOS – Jean Carlos e Matheus Anjos (Ponte Preta)

RENDA – R$ 37.985,00

PÚBLICO – 2.307 pagantes

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

