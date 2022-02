Visitantes e funcionários passaram a noite no Museu Imperial por causa da chuva

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Visitantes e funcionários que estavam no Museu Imperial de Petrópolis na tarde de terça-feira, 15, quando uma tempestade atingiu a cidade, passaram a noite abrigados nas dependências do palácio e só conseguiram sair na manhã desta quarta-feira, 16. Ninguém ficou ferido. O prédio do museu não sofreu danos e o acervo está preservado. Na cidade da Região Serrana do Rio, porém, o temporal deixou pelo menos 66 mortos.

Continua depois da publicidade

Dois prédios do complexo, onde funcionam o refeitório e vestiário dos funcionários, estão comprometidos em decorrência de um deslizamento no terreno anexo. Ambos foram interditados por medidas de segurança.

Uma pequena barreira atingiu os fundos do Pavilhão das Viaturas, porém não houve danos. A Defesa Civil foi acionada para avaliar todas as estruturas e edificações de todo o complexo.

Advertisement

O palácio foi construído em 1845 e era a residência de verão da família real brasileira. O museu possui o principal acervo do País relativo ao império brasileiro, em especial o Segundo Reinado, sob o governo de dom Pedro II. São cerca de 300 mil itens no acervo.

Continua depois da publicidade

Roberta Jansen

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].