Albuquerque diz que Ucrânia estará na pauta de encontro de Bolsonaro e Putin

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta quarta-feira, 16, que a crise entre Rússia e Ucrânia “certamente” fará parte da reunião entre os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin, que se encontram no hoje. “Certamente esse assunto vai entrar na pauta, mas a posição do Brasil é bem conhecida, sempre foi resolução pacífica”, afirmou o ministro a jornalistas no hotel Four Seasons, onde a comitiva presidencial está hospedada em Moscou.

Continua depois da publicidade

Eduardo Gayer, enviado especial

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].