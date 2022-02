Biden e Macron reafirmam apoio por caminho diplomático para crise na Ucrânia

Por Estadão - Estadão 6

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta terça-feira, 15, com o homólogo francês, Emmanuel Macron, em uma atualização após seus contatos recentes com as contrapartes da Rússia e da Ucrânia. Segundo comunicado emitido pela Casa Branca, os líderes afirmaram seu apoio contínuo a um caminho diplomático para a crise recente.

De acordo com o documento, eles discutiram os esforços diplomáticos e de dissuasão em andamento realizados “em estreita coordenação com os aliados e parceiros em resposta ao acúmulo militar da Rússia ao longo das fronteiras da Ucrânia”. A Casa Branca diz ainda que as conversas incluíram a “prontidão para impor consequências severas e reforçar a postura defensiva no flanco leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)”.

