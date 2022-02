Líderes intensificam diplomacia e reforçam sanções em caso de invasão da Ucrânia

Por Estadão - Estadão 4

O secretário do Estado americano, Antony Blinken, e a presidente da Comissão Europeia, registravam seus passo diplomáticos nesta terça-feira, 15, para tentar contornar a crise entre a Rússia e potências do Ocidente, diante do temor de que os russos possam invadir a Ucrânia. Ao mesmo tempo, têm reafirmado que, se não houver acordo, recorrerão a sanções.

Blinken informou no Twitter que conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov. “Eu reiterei nosso compromisso em buscar uma solução diplomática para a crise que Moscou precipitou”, disse ele, complementando que reafirmou o “apoio incondicional para a Ucrânia”.

Von der Leyen, por sua vez, relatou que conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, sobre os últimos acontecimentos relativos à Ucrânia. “Nós reafirmamos que nossa resposta comum a qualquer agressão da Rússia será tanto totalmente alinhada como rápida”, afirmou, acrescentando que haverá sanções nesse caso.

A presidente da Comissão Europeia teve também hoje um telefonema com o premiê do Reino Unido, Boris Johnson, com a mesma pauta. O Reino Unido, a União Europeia, os EUA e o Canadá estão “coordenando de perto” uma eventual resposta com sanções em caso de agressão russa, segundo o governo britânico.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

