PF prende 21 em duas operações contra o tráfico internacional de drogas

Pelo menos 21 pessoas foram presas até o fim da manhã desta terça-feira, 15, durante a deflagração de duas operações da Polícia Federal (PF) contra o tráfico internacional de drogas. As ações acontecem no Rio de Janeiro, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. As investigações contaram ainda com a colaboração de órgãos investigativos da Europa e dos Estados Unidos.

Ao todo, foram expedidos 86 mandados judiciais – sendo 39 deles de prisão – pela 5ª e 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Cerca de 200 policiais federais, além de membros do Ministério Público Federal (MPF) e auditores fiscais, participam das duas operações, batizadas de Turfe e Brutium.

A droga vinha de países como Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai para o Brasil. Elas eram armazenadas no Brasil, sobretudo São Paulo e Rio, e depois despachadas para a Europa através de navios, em meio a contêineres.

