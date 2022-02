Inflação será difícil de conter e atingirá mais os mais pobres, diz Banco Mundial

Por Estadão - Estadão 6

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, alertou nesta terça-feira para o quadro atual de inflação elevada, durante evento virtual. Ele considerou que a inflação “será difícil de conter” e prejudicará mais os mais pobres, ao falar no lançamento de um relatório do Banco Mundial. No documento, a entidade nota a expansão da dívida pública e privada devido à pandemia e o trabalho à frente para lidar com essa questão.

Malpass ressaltou a importância de um foco em sustentabilidade da dívida, não apenas nos países em desenvolvimento, mas também nos mais ricos.

Segundo ele, reestruturar essas dívidas é um tema importante no quadro atual de recuperação após o auge do choque da pandemia, não apenas para governos, mas também para empresas.

O dirigente notou que, conforme os juros aumentam, isso exige que os agentes se antecipem para, por exemplo, alongar sua dívida.

Ele disse, em sua fala, que não estava argumentando apenas por juros mais elevados, mas comentou que os bancos centrais deve usar mais instrumentos para gerenciar suas dívidas. “É importante que os riscos de dívida sejam identificados e enfrentados o mais rápido possível”, afirmou.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

