Premiê do Japão ressalta parceria com Europa ao enviar gás natural

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que decidiu compartilhar com a Europa o excesso de oferta de gás natural liquefeito do país. A intenção japonesa é demonstrar solidariedade com aliados e parceiros com ideias similares “que compartilham valores”, e as duas autoridades confirmaram que continuarão a cooperar para garantir a segurança energética, segundo comunicado da União Europeia.

Continua depois da publicidade

A dupla conversou nesta terça-feira. Os dois líderes compartilharam a visão de que estarão bastante atentos ao quadro na Ucrânia, apoiando a “integridade territorial e a soberania” do país”, e trabalharão para acalmar os ânimos.

Há o temor de que a Rússia possa invadir a Ucrânia e Moscou tem reduzido seus embarques de gás aos europeus, em quadro de tensões geopolíticas.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].