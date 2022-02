Tenistas espanhóis vencem e dominam a primeira rodada do Rio Open

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O tênis espanhol largou bem, nesta segunda-feira, na disputa da primeira rodada do Rio Open. Carlos Alcaraz, Pedro Martinez e Pablo Andujar venceram suas partidas e garantiram sequência na competição de nível ATP 500.

Continua depois da publicidade

Em um duelo espanhol, Alcaraz eliminou o compatriota Jaume Munar, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/1, após 2h17 de uma bela partida. Cabeça de chave 7 do torneio, Alcaraz, de 18 anos, mostrou grande poder de reação e agora terá pela frente o vencedor do duelo entre o colombiano Daniel Galan, que vem do qualificatório, e o argentino Federico Delbonis.

Já Martinez, de 24 anos e atual 62 do mundo, não teve muitos problemas para bater o chinês Juncheng Shang, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h47 de partida. Seu próximo adversário será o argentino Diego Schwartzman, campeão no Rio Open em 2018 e terceiro cabeça de chave.

Advertisement

Número 74 do ranking mundial, Andujar teve de suar muito por 2h11 para superar o veterano uruguaio Pablo Cuevas por 7/6 (7-2) e 7/5. O próximo rival de Andujar sairá do embate entre o compatriota Albert Ramos, oitavo pré-classificado, e o argentino Juan Ignacio Londero, que veio do qualificatório.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].