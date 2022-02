Negociações sobre acordo nuclear com Irã são retomadas em Viena

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Diplomatas do Irã e de potências mundiais se reuniram em Viena nesta terça-feira, 8, para tentar chegar a um acordo para reviver o pacto nuclear de 2015 com Teerã, sob crescente pressão para entregar rapidamente resultados. Negociadores do Irã e dos países que permanecem no acordo – Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China – voltaram ao trabalho após uma pausa de pouco mais de uma semana para retornar às suas capitais para consultas.

Continua depois da publicidade

Os Estados Unidos estão indiretamente envolvidos nas negociações devido à sua retirada do acordo em 2018 sob o então presidente Donald Trump. O presidente Joe Biden deu a entender que quer voltar ao pacto. Autoridades dizem que as negociações estão chegando à fase final, embora não esteja claro quanto tempo elas podem durar. As negociações duram meses, interrompidas no ano passado devido à chegada de um novo governo linha-dura no Irã. A oitava rodada atual começou depois do Natal.

Os três participantes da Europa Ocidental alertaram que o tempo está se esgotando para uma conclusão bem-sucedida das negociações. Eles argumentaram que o pacto logo se tornará uma “concha vazia” diante da escalada do programa nuclear iraniano.

Advertisement

Na última sexta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, aprovou várias isenções de sanções relacionadas às atividades nucleares civis do Irã. A medida é uma reversão da decisão do governo Trump de derrubá-las. No sábado, o ministro das Relações Exteriores do Irã saudou o alívio das sanções, mas disse que era insuficiente.

Continua depois da publicidade

Em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse nesta terça-feira que as negociações “estão atualmente em um ponto crucial” e que todos os envolvidos “devem aumentar o senso de urgência”. “Como culpados por trás da crise nuclear iraniana, os EUA devem corrigir totalmente sua política errônea de pressão máxima sobre o Irã e suspender todas as sanções ilegais contra o Irã e terceiros”, disse Zhao. “Com base nisso, o lado iraniano deve retomar o cumprimento total”, concluiu. Fonte: Associated Press

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].