Lollapalooza Brasil anuncia Lamparina e Marina Sena

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

O Lollapalooza Brasil já anunciou o seu line-up para a edição de 2022 e já está marcado para os dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival conta com duas novas atrações, uma delas é a banda mineira Lamparina, que, em dezembro do ano passado, lançou o elogiado disco ZAM ZAM, sobe ao palco do Lolla no dia 26 de março (sábado), mesma data em que estão escaladas atrações como Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember, Alok, Emicida, Jup do Bairro e MC Tha.

Continua depois da publicidade

No dia 27, a cantora pop Marina Sena, também mineira (e conhecida pelo álbum de estreia De Primeira), estará no dia dos Foo Fighters, Martin Garrix, Alesso, Jane’s Addiction, Black Pumas, Phoebe Bridgers, Idles, Gloria Groove e Djonga. A programação do primeiro dia de Lollapalooza Brasil, 25 de março (sexta-feira), segue a mesma, recebendo The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Marina, Turnstile, Caribou, Pabllo Vittar, entre outros.

“Conforme vamos construindo o festival, mesmo após o anúncio do line-up, é normal que a gente fique de olho no que está rolando no cenário. Entendemos que a edição de 2022 é o timing perfeito para termos o Lamparina e a Marina Sena na nossa programação”, comenta Francesca Brown Alterio, diretora de marketing e da área de festivais da Time For Fun. Será obrigatório seguir todos os protocolos de segurança e saúde pela lei municipal da cidade de São Paulo.

Advertisement

Confira a programação completa do Lollapalooza Brasil 2022:

Continua depois da publicidade

25 de março, sexta-feira

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Alan Walker, Chris Lake, Jack Harlow, Marina, LP, Turnstile, Caribou, The Wombats, Pabllo Vittar, Ashnikko, Matuê, 070 Shake, Jetlag, VINNE, jxdn, Beowülf, Detonautas, Edgar, Meca, Barja

26 de março, sábado

Continua depois da publicidade

Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember, Alok, Alexisonfire, Alessia Cara, Deorro, Emicida, King Gizzard & the Lizard Wizard, Remi Wolf, Silva, Jão, Boombox Cartel, Chemical Surf, Terno Rei, DJ Marky, Victor Lou, Clarice Falcão, Jup do Bairro, MC Tha, Lamparina, Ashibah, Fatnotronic, WC no Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

27 de março, domingo

Foo Fighters, Martin Garrix, Alesso, Jane’s Addiction, Black Pumas, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Idles, Kehlani, Goldfish, Gloria Groove, Djonga, Cat Dealers, Rashid, Fresno, Marina Sena, Planta & Raiz, Lagum, Evokings, Fancy Inc, MALIFOO, menores atos, FractaLL x Rocksted

Lollapalooza Brasil

Dias 25, 26 e 27 de março de 2022

Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos, São Paulo

Informações: https://www.lollapaloozabr.com/

Siga nas redes: @lollapaloozabr

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].