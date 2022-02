Crédito ao consumidor dos EUA avança US$ 18,9 bilhões em dezembro, diz Fed

Por Estadão - Estadão 7

O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 18,9 bilhões em dezembro passado, informou nesta segunda-feira, 7, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam US$ 23,5 bilhões. O Fed ainda informou que revisou em baixa o dado de novembro, de um crescimento de US$ 39,9 bilhões antes informado a um avanço de US$ 38,9 bilhões no crédito. Com informações da Dow Jones.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

