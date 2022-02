Dia de 'festa no céu', diz Ana Maria Braga ao lembrar de aniversário de Tom Veiga

Por Estadão - Estadão 7

Ana Maria Braga lembrou, com saudade, do aniversário de Tom Veiga. O intérprete do Louro José faria 49 anos de idade neste domingo, dia 6. Veiga morreu em outubro de 2020, vítima de um AVC. O ator foi encontrado morto na casa dele, na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste no Rio de Janeiro, em decorrência de um aneurisma. “Hoje tem festa no céu! Seria o aniversário do Tom. Eu consigo ouvir sua risada, que ela esteja aquecendo corações onde você estiver!”, escreveu, no Instagram, a apresentadora do Mais Você da TV Globo. Ana Maria Braga publicou, no Instagram, uma foto de Tom Veiga com um chapéu de aniversário, sorridente, segurando uma fatia de bolo.

