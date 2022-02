Na estreia de Benítez, invicto Grêmio vence o Guarany e lidera o Gaúcho

Por Estadão - Estadão 6

Sem dificuldades, o Grêmio voltou a vencer na noite deste domingo, desta vez o Guarany de Bagé, por 2 a 0, na Arena, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto marcou a estreia do argentino Benítez, um dos principais reforços do time gremista para este ano.

Com a vitória, o Grêmio manteve sua invencibilidade no Estadual, agora com três vitórias e um empate em quatro jogos. Trata-se de campanha que deixa o time na liderança isolada, agora com dez pontos. Já o Guarany de Bagé, com quatro derrotas seguidas, é apenas o lanterna, ainda sem pontuar.

Esta foi apenas a segunda partida em que o técnico Vagner Mancini mandou a campo o elenco principal. Por essa razão, o futebol apresentado esteve abaixo do esperado diante de um adversário com fragilidade técnica.

Com apenas dois minutos, o Grêmio já abriu o placar. Thiago Santos fez lançamento sem qualquer pretensão até que o zagueiro Vavá cabeceou para trás e enganou o goleiro Otávio, que saía para defender. Janderson passou em velocidade e completou para o gol vazio.

A vantagem deixou o Grêmio tranquilo em campo, não tendo pressa para acelerar a bola no campo ofensivo. De pé em pé, o segundo gol quase saiu aos 20 minutos, quando Orejuela cruzou rasteiro, Thiago Santos fez o corta-luz e Lucas Silva finalizou forte na trave direita do goleiro adversário.

O primeiro tempo ainda marcou a estreia do argentino Benítez pelo Grêmio, que substituiu Campaz, que pediu substituição com problema muscular. Antes do intervalo o clima em campo também esquentou com uma série de faltas duras, irritando jogadores e as comissões técnicas.

No segundo tempo, o Grêmio seguiu controlando a partida e novamente balançou as redes cedo. Aos 14, Fernando Henrique recebeu passe de Benítez e deu boa assistência para Diego Souza, que protegeu a bola e finalizou no canto do goleiro para ampliar o marcador.

Com o placar praticamente liquidado, o Guarany de Bagé abriu mão de atacar e se fechou na defesa para não sofrer mais gols, o que tornou o confronto ainda mais tranquilo para o Grêmio sair de campo com mais três pontos.

O time comandado por Mancini volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Aimoré, às 20h30, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. O Guarany jogará no mesmo dia, às 21h30, contra o Caxias, no estádio Estrela D’Alva, em Bagé.

