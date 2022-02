Messi brilha e Paris Saint-Germain goleia Lille no Francês

Por Estadão - Estadão 7

Na melhor apresentação de Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain, o time da capital francesa não tomou conhecimento do Lille, atual campeão francês, e aplicou uma goleada de 5 a 1, fora de casa, neste domingo. O atacante argentino brilhou em campo, com um gol, uma assistências e belas jogadas.

O triunfo deixou o PSG com folgada vantagem na liderança. Soma agora 56 pontos, contra 43 do vice-líder Olympique de Marselha. O Lille, campeão na temporada passada, figura apenas na 11ª colocação da tabela, com 32 pontos, e fora até da briga pela zona de classificação para as competições europeias.

Ainda sem contar com Neymar, machucado, o PSG contou com um ataque formado por Kylian Mbappé, Messi e Di María. Mas quem abriu o placar foi o meia português Danilo Pereira logo aos 10 minutos de jogo. O Lille respondeu aos 28, com gol de Botman e assistência de Ben Arfa.

Mas o time visitante tratou de reforçar no placar o domínio que já apresentava em campo. Assim, quatro minutos depois, Messi deu assistência para Kimpembe anotar o segundo do PSG. Na sequência, aos 38, o próprio argentino deixou sua marca, ampliando a vantagem dos visitantes.

Na volta do intervalo, o PSG não perdeu tempo e chegou ao quarto gol novamente com Danilo Pereira, após passe de Paredes, aos 6 minutos. Mbappé fez o seu aos 22, com assistência de Verratti.

Com a goleada e a boa atuação, o PSG vai mostrando força às vésperas do seu maior desafio na temporada. No dia 15, vai receber o Real Madrid no Parque dos Príncipes para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Antes disso, enfrentará o Rennes, na próxima sexta-feira, pelo Francês.

Estadao Conteudo

