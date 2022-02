No RJ, Volta Redonda aplica quarta dose da vacina contra covid em idosos

Por Estadão - Estadão 5

O município fluminense de Volta Redonda estendeu, na última sexta-feira, 4, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 a idosos com mais de 70 anos que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Até então, apenas o grupo de imunossupressores (pessoas que fazem tratamento para doenças autoimunes) com mais de 18 anos estava apto a tomar mais uma dose de reforço.

Segundo o coordenador da Vigilância em Saúde do município, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, a ampliação da vacinação foi definida por conta dos óbitos registrados em janeiro deste ano. No mês, todas as mortes registradas na cidade, com uma única exceção, ocorreram entre idosos com mais de 60 anos. Alguns deles não estavam com a imunização em dia.

Por isso, os moradores com idade de 60 anos ou mais serão vacinados dependendo da necessidade e dos estoques disponíveis de vacina.

“Os idosos, em geral, têm o processo imunológico comprometido, o que reduz a imunidade natural, devido à idade avançada. A produção das células de defesa é inferior no comparativo com um organismo mais jovem. Outro fator muito significativo são as doenças crônicas (comorbidades)”, afirmou o secretário, em comunicado da prefeitura. Ele pede que todas as pessoas com mais de 70 anos se vacinem e que continuem se protegendo.

A quarta dose será dada em 46 unidades básicas de saúde de Volta Redonda. Os idosos acamados poderão receber a vacina em casa, desde que agendem via Whatsapp.

Fernanda Nunes

Estadao Conteudo

