Santos e Luan não chegam a acordo financeiro e Carille fica sem atacante indicado

O Santos adotou uma postura diferente em sua nova gestão de futebol: não entra em leilão nem faz exceções em suas negociações. Depois de ter tudo encaminhado com o experiente Luan, indicação do técnico Fábio Carille, uma exigência financeira do atacante acabou encerrando as negociações e o clube pode fechar o elenco com meninos da base.

Carille estava esperançoso em contar com o atacante e até já fazia planos para Luan “potencializar” os jovens Meninos da Vila. A negociação estava quase fechada e apenas exames médicos separavam o jogador do clube. Até a data dos testes estava marcada, mas a mudança na postura e a pedida mais alta frustraram os dirigentes santistas.

Com nova negociação frustrada – já havia perdido Nathan para o Fluminense e Richard para o Ceará – o Santos pode fechar o grupo com os garotos vice-campeões da base e Ricardo Goulart seria o responsável por comandar o time em campo, a contragosto de Carille que cobrava a chegada de mais um atleta experiente para dividir a função. O Santos perdeu Marinho para o Flamengo, atacante que ajudava bastante os jovens.

Goulart treinou forte nesta sexta-feira e vai fazer seu segundo jogo nesta volta ao Brasil no domingo, diante do Guarani, no qual o Santos buscará embalo após ganhar o clássico na casa do Corinthians, de virada. O camisa 10 ainda aprimora a parte física e vai ganhar tempo maior em campo a cada jogo.

Para o duelo no Brinco de Ouro, Carille deve manter o esquema com apenas dois zagueiros, com Eduardo Bauermann ao lado do jovem Kaiky, de 18 anos. O garoto foi bem na estreia na temporada, contra o Corinthians, e não esconde a euforia.

“Muito bom começar com uma vitória fora de casa e em um clássico. Foi uma grande vitória, mas nosso time precisa seguir trabalhando firme para buscar outro bom resultado no domingo”, afirma Kaiky. “O professor Carille já conversou e mostrou pra gente o vídeo da equipe do Guarani. Sabemos da qualidade deles. Vai ser um jogo difícil e na casa do adversário. Porém, confiamos no nosso potencial e vamos para cima deles”, promete.

