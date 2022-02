Em jogo com vaias a Abel Braga, Fluminense supera Audax com 1º gol de Cano

Por Estadão - Estadão 6

Mesmo com um time considerado reserva, o Fluminense venceu o Audax por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, no estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O gol da vitória foi marcado por Germán Cano, ex-Vasco, o seu primeiro com a nova camisa.

Com seis pontos, o tricolor fica em quarto lugar na classificação, atrás dos seus grandes rivais, todos com sete pontos: Botafogo, Flamengo e Vasco. Novato na elite após oito anos ausente, o Audax soma um ponto e fica na lanterna, sem marcar gol em três jogos.

A ideia do técnico Abel Braga era rodar o elenco para suportar a maratona de seis jogos nos próximos 20 dias. Apresentou, por exemplo, as estreias do experiente goleiro Fábio, vindo do Cruzeiro, e do zagueiro David Duarte, ex-Goiás. No entanto, o treinador pouco agradou à torcida nesta noite e saiu de campo vaiado, principalmente por deixar Ganso no banco.

O jogo começou equilibrado. Embora o Fluminense tivesse mais a posse de bola, o Audax estava bem armado, tanto que por duas vezes finalizou com perigo para boas defesas do estreante Fábio.

O Fluminense era lento na saída da defesa, mas se destacava na bola parada. Cristiano bateu escanteio do lado esquerdo, Manoel raspou de cabeça na primeira trave. Na pequena área, Cano só completou para as redes, aos 40 minutos.

No segundo tempo, o Audax teve que buscar mais o jogo, abrindo espaços para os contra-ataques do Fluminense. Nas arquibancadas, a torcida do Flu pedia pela entrada de Paulo Henrique Ganso.

A torcida não perdoou Abel Braga quando ele completou as cinco substituições, deixando Ganso sentado no banco de reservas: “Burro, burro…”. A torcida também pegou no pé de Wellington que entrou no lugar de Arias, sempre vaiando quando ele pegava a bola.

Mesmo melhor e com chances para ampliar o placar, o Fluminense não balançou mais as redes. Ficou de pequeno tamanho para a sua torcida.

No domingo, pela quarta rodada, o Fluminense vai fazer o clássico com o Flamengo. O Audax vai enfrentar Resende.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 0 AUDAX

FLUMINENSE – Fábio; David Duarte (Nino), Manoel e Luccas Claro; Calegari, Martinelli, Yago Felipe (Willian Bigode) e Pineida (Cristiano); Luiz Henrique (Caio Paulista), Arias (Wellington) e Cano. Técnico: Abel Braga.

AUDAX – Max; Lucas Mota, Thomás, Lucão e João Victor; Fernando Medeiros (Léo Bueno), Romarinho (Maxell) e Danilo (Thiago Aperibé); Misael (Vinícius), Anderson Lessa (Hugo Sanches) e Carlinhos. Técnico: Alex Alves.

GOL – Germán Cano, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Danilo, Maxell e Thomás (Audax).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

