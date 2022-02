Mirassol derrota Guarani em casa e sobe no Grupo C do Paulistão

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Mirassol manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista na noite desta quinta-feira com uma importante vitória sobre o Guarani, por 2 a 0, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela terceira rodada.

Continua depois da publicidade

Com os mesmos sete pontos do Ituano, o Mirassol é o vice-líder do Grupo C por causa do saldo de gols (4 a 3). O Palmeiras tem 10 e um jogo a mais. Já o Guarani perdeu a segunda seguida, mas continua no segundo lugar do Grupo A, com três pontos.

O primeiro tempo foi todo dominado pelo Mirassol, tanto que o Guarani quase não ofereceu perigo ao goleiro Darley. Já os donos da casa fizeram Maurício Kozlinski trabalhar com Zeca e Rafael Silva. O gol saiu aos 24 minutos.

Advertisement

Rodrigo Ferreira cruzou da direita, Mateus Ludke ficou plantado no chão e só assistiu Negueba desviar de cabeça no cantinho. Depois disso, o Mirassol diminuiu um pouco o ritmo e só foi ameaçado nos acréscimos em chute de Eduardo Person nas mãos de Darley.

Continua depois da publicidade

O Guarani voltou do intervalo com três alterações, mas quem marcou foi o Mirassol. Aos 10, Neto Moura cobrou falta no ângulo e Kozlinski fez grande defesa. Na sequência, Pará cruzou e Thalisson Kelven cabeceou para marcar o segundo.

O gol do adversário acabou acordando o Guarani. Mateus Ludke fez Darley trabalhar em chute rasteiro e Lucão do Break acertou a trave após cobrança de escanteio.

Aos 39 minutos, o Mirassol só não ampliou porque Kozlinski fez um milagre na cabeçada de Zeca dentro da pequena área. Já nos acréscimos, Darley evitou o gol de honra em cabeçada de Maxwell.

Continua depois da publicidade

Os dois times voltam a campo no domingo, pela quarta rodada. O Mirassol recebe o Santo André, às 11 horas, no José Maria de Campos Maia, e o Guarani enfrenta o Santos, às 16 horas, no Brinco de Ouro da Princesa.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 2 x 0 GUARANI

MIRASSOL – Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Rayan e Pará; Luis Oyama (Rafael Oller), Neto Moura (Daniel) e Rafael Silva; Fabrício Daniel (Du Fernandes), Zeca e Negueba (Fabinho). Técnico: Eduardo Baptista.

GUARANI – Maurício Kozlinski; Mateus Ludke, Ernando, Derlan e Eliel; Bruno Silva, Madison (Rodrigo Andrade) e Eduardo Person (Giovanni Augusto); Yago (Ronald), Júlio César (Maxwell) e Lucão do Break (Lucas Venuto). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Negueba, aos 24 minutos do primeiro tempo. Thalisson Kelven, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thalisson Kelven e Neto Moura (Mirassol); Rodrigo Andrade (Guarani)

ÁRBITRO – Thiago Lourenço de Mattos.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].