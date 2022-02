Ituano vence a Inter de Limeira e mantém invencibilidade no Paulistão

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O Ituano confirmou o bom início no Campeonato Paulista na noite desta quinta-feira, quando venceu a Inter de Limeira por 2 a 1, no estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada. Rafael Elias, Ronaldo (de letra) e Gabriel Barros marcaram os gols do confronto.

Continua depois da publicidade

Foi a terceira partida sem derrota do Ituano, que chegou aos sete pontos e aparece na terceira posição do Grupo C – mesma pontuação que o Mirassol (vice-líder), mas com menor saldo de gols: 4 a 3. Já a Inter de Limeira, sem nenhuma vitória, é a terceira colocada do Grupo A, com dois pontos.

O primeiro tempo foi de domínio do Ituano, embora tenha sido a Inter de Limeira que quase abriu o placar aos 5 minutos, quando Léo Duarte cruzou da direita e o centroavante Ronaldo Silva, mesmo marcado, finalizou forte e obrigou o goleiro Pegorari a fazer boa defesa do canto esquerdo.

Advertisement

Após o susto, o Ituano teve maior posse de bola e criou pelo menos três ótimas chances de sair na frente do marcador. Contudo, isso só aconteceu no final do primeiro tempo, quando o árbitro marcou pênalti de Jhony Douglas em Neto Berola. Aos 46, Rafael Elias foi para a cobrança e abriu o placar.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, a Inter de Limeira melhorou e empatou a partida aos 23 minutos. Felipe Baxola recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Ronaldo Silva, que finalizou de letra, deslocando o goleiro Pegorari. Gol merecido dos visitantes, mais efetivos no campo de ataque.

Mas o empate não satisfazia o Ituano, que acordou em campo e reagiu pouco tempo depois. Aos 31, Iago Teles deu lindo drible dentro da área e encontrou o jovem Gabriel Barros, que finalizou forte no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro Lucas Frigeri.

Atrás no placar, a Inter tentou pressionar o Ituano na reta final do segundo tempo. Matheus Galdezani arriscou de fora da área aos 46, mas sem direção, não conseguindo evitar mais uma derrota dos visitantes no campeonato.

Continua depois da publicidade

O Ituano volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Corinthians, às 18h30, novamente no estádio Novelli Júnior, em Itu. A Inter joga no mesmo dia, mas às 20h30, contra o Botafogo-SP, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 2 x 1 INTER DE LIMEIRA

ITUANO – Pegorari; Pacheco, Rafael Pereira, Cleberson e Roberto (Léo Santos); Jiménez, Kaio e Gerson Magrão (Lucas Nathan); Calyson (Gabriel Barros), Neto Berola (Mário Sérgio) e Rafael Elias (Iago Telles). Técnico: Mazola Júnior.

INTER DE LIMEIRA – Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca (Tito); Matheus Galdezani, Jhony Douglas (Lima), Felipe Baxola (Gui Mendes) e Geovane (Diego Tavares); Osman (Gui Pira) e Ronaldo Silva. Técnico: Vinicius Bergantim.

GOLS – Rafael Elias, aos 46 minutos do primeiro tempo. Ronaldo Silva, aos 23, e Gabriel Barros, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Roberto (Ituano); Léo Duarte e Rafael Carioca (Inter de Limeira).

ÁRBITRO – Adriano de Assis Miranda.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].