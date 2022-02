Em novo recorde, Brasil tem 286.050 casos de covid em 24h

Por Estadão - Estadão 5

Sete dias depois de ter renovado a máxima histórica de casos de covid-19 em 24 horas, o Brasil voltou a registrar recorde diário: foram notificadas 286.050 contaminações, o que eleva o total a 26.099.735. A média móvel semanal, que suaviza as tendências, foi de 188.116, a segunda mais alta da série.

No total, o Brasil tem 629.995 mortos e 26.099.735 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

Todas as 27 unidades da federação reportaram números hoje. Desde ontem, foram registradas 917 mortes pela doença, elevando o total a 629.995. A média móvel de óbitos é de 689, a maior desde 26 de agosto de 2021.

