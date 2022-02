Casa Branca diz que EUA seguem discutindo 'terrível' pacote de sanções à Rússia

Por Estadão - Estadão 5

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou que o governo dos Estados Unidos continua a avalia um “terrível” pacote de sanções contra a Rússia, caso o país invada a Ucrânia. Segundo ela, esse pacote deve ser alvo de discussões com o Congresso norte-americano, mas o país não anunciará as eventuais sanções com antecedência.

Jen Psaki falou a bordo do avião presidencial, em entrevista coletiva.

Ela comentou que o presidente dos EUA, Joe Biden, monitorou em tempo real a operação contra o líder global do Estado Islâmico, na noite de quarta-feira, que terminou com a morte do extremista.

Mais cedo, Biden disse que Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi estava cercado e detonou uma bomba, matando civis.

Ao ser questionada sobre se a responsabilidade pelas mortes de civis seria dos EUA, Psaki disse que o país tomou “todas as precauções” para tentar evitar mortes de civis, mas o líder do Estado Islâmico provocou a explosão, matando sua mulher e crianças.

