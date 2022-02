Rihanna publica primeira 'foto caseira' mostrando barriga de grávida

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Rihanna surpreendeu os fãs, ao aparecer no feed do Instagram mostrando a primeira ‘foto caseira’ com a barriga de grávida. A cantora espera o primeiro filho com A$AP Rocky e aquilo que era apenas um boato em 2021 se confirmou quando ela apareceu ao lado do companheiro na segunda-feira, 31, com o barrigão.

Continua depois da publicidade

Na imagem que publicou no Instagram, Rihanna está aparentemente em um banheiro, levantando a blusa e olhando para a barriga.

Na sequência, ela publicou outras fotos do dia em que apareceu com A$AP Rocky.

Advertisement

A postagem foi comentada por muitos internautas e até pela apresentadora e atriz brasileira Maisa Silva, que colocou uma série de emojis com carinhas felizes.

Continua depois da publicidade

A foto caseira de Rihanna pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/p/CZfyFxOpIkF/?utm_source=ig_embed&ig_rid=efe85bed-eef2-4ff4-96cc-edba69ba9099

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].