PMI global de serviços cai a 51,3 em janeiro, ao menor nível em 18 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços global recuou de 54,6 em dezembro para 51,3 em janeiro, no menor nível em 18 meses, segundo informou nesta quinta-feira, 3, a IHS Markit, em parceria com o JPMorgan. Já o PMI composto – que inclui serviços e indústria – recuou de 54,3 para 51,4 no período.

Em nota, a economista global do JPMorgan Olya Borichevska afirmou que os dados desta quinta-feira são “um grande golpe” para o setor de serviços.

“Isso não é surpreendente em meio deterioração significativa causada pelo vírus”, destacou Olya.

Letícia Simionato

Estadao Conteudo

